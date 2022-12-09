درجات الحرارة اليوم الجمعة 9-12-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ومعتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ولطيف على السواحل الشرقية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل و بارد في آخره على أغلب المدن والأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 24 للعظمى و 14 للصغرى، و بنها 23 للعظمى و 14 للصغرى، وكفر الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 13 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 12 للصغرى، ووادي النطرون 25 للعظمى و 13 للصغرى، ومطروح 24 للعظمى و 13 للصغرى، والسلوم 23 للعظمى و 9 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية 24 للعظمى و 13 للصغرى، و اكتوبر 24 للعظمى و 13 للصغرى، والمنصورة 24 للعظمى و 14 للصغرى، و شبين الكوم 24 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في العريش 22 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 21 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و 13 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 2 للعظمى و 19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمى 18 للصغرى، و الغردقة 26 للعظمى و 15 للصغرى، و مرسي علم 25 للعظمى و 16 للصغرى، و الفيوم 24 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بني سويف 25 للعظمى و 12 للصغرى، والمنيا 26 للعظمى و 9 للصغرى، وأسيوط 25 للعظمى و 9 للصغرى، و سوهاج 25 للعظمى و 10 للصغرى، و قنا 27 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم أسوان 27 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 28 للعظمى و 9 للصغرى، و الوادي الجديد 27 للعظمى و 10 للصغرى، وابوسمبل 26 للعظمى و 2 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة في مختلف الأنحاء: