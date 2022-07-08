درجات الحرارة اليوم الجمعة 8-7-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

كما تشهد الطرق الرئيسية شبورة مائية خفيفة فى فترة الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق القاهرة وشمال البلاد والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

نعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على كافة المدن، وتبلغ فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى والمحسوسة 39 للعظمى، وسيوة 38 للعظمى و23 للصغرى، و دمياط 31 للعظمي و23 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و23 للصغرى.

درجات الحرراة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و23 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، و المنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى، و وقنا 40 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 26 للصغري، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى كاترين 32 للعظمى و17 للصغرى، والطور 39 للعظمى و 25 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى، و 24 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، و الزقازيق 36 للعظمى و 25 للصغرى، والاسماعيلية 37 للعظمى و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى، و ادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، و الأقصر 40 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: