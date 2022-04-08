درجات الحرارة اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب السيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص لتساقط الامطار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع الأنحاء، وتبلغ فى القاهرة 32 للعظمي و15 للصغري، ووادي النطرون 30 للعظمي و17 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و17 للصغري.

وتابعت أن درجات الحرارة اليوم على شرم الشيخ 37 للعظمي و24 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 24 للعظمي و16 للصغري، وبلطيم 25 للعظمي و25 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و15 للصغري، وسيوة 26 للعظمي و14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد 24 للعظمي و16 للصغري، ودمياط 23 للعظمي و16 للصغري، والزقازيق 30 للعظمي و17 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السلوم 22 للعظمي و15 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و23 للصغري، ورفح 23 للعظمي و14 للصغري، ورأس سدر 35 للعظمي و24 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى نويبع 35 للعظمي و16 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 27 للعظمي و15 للصغري، وقنا 42 للعظمي و24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 37 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و21 للصغري، وأسيوط 38 للعظمي و19 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و22 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 43 للعظمي و24 للصغري، وإدفو 42 للعظمي و25 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و21 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و19 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و20 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج من 2 إلى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية، فيما تصل حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج من 1.5 متر الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية شرقية وجنوبية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: