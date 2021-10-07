درجات الحرارة اليوم الجمعة 8-10-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية، توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة على كافة المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة ولطيف ليلاً، ومدن السواحل الشمالية طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، وطقس مائل للحرارة نهارا على الوجة البحري وشمال الصعيد، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

كما تشهد مدن جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وتسجل درجة الحرارة في أسيوط 31 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و 20 للصغري.

وتنشط حركة الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء، وتسجل في القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وتتراوح ارتفاع الأمواج الى 1.75 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 الى 2.5 متر.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، ان تصل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 31 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 27 للعظمي و21 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 28 للعظمي و 22 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 21 للصغري، والزقازيق 30 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في طابا 29 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 13 للصغري، والطور 31 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 32 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجة الحرارة في اسوان 37 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

أشارت الأرصاد الى ان نسبة الرطوبة تسجل في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.