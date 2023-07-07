درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-7-2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يعتدل الطقس ليلا على جميع المدن.

كما تظهر شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على تلك الأنحاء بسرعة 17 عقدة، ومحملة بالرمال والاتربة في بعض الأوقات.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة 34 العظمى و 24 الصغرى، و 6 أكتوبر 35 العظمى و 25 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، وقنا 39 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى اسيوط

وتسجل درجة الحرارة اليوم في اسيوط 37 العظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 27 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و29 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 34 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 29 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في دمياط 30 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 35 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 23 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 23 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 34 العظمى و24 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تعتدل حالة البحر المتوسط اليوم، بارتفاع الموج 1.5الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.5متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: