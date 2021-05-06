درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-5-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم الجمعة علي شمال البلاد، إذ تسجل القاهرة 37 درجة ويظل جنوب البلاد شديد الحرارة علي ان ترتفع الحرارة مرة أخرى وتتجاوز حاجز 40 درجة يومي السبت والأحد ليسود طقس شديد الحرارة كما يمر غطاء سحابي كبير يوم الأحد قد يتساقط منه بعض الأمطار علي مناطق من شمال البلاد.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تسجل سرعتها 14 عقدة.

كما يسود السواحل الشمالية طقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتسجل سرعة الرياح 18 عقدة.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على مناطق من سيناء.

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح نشطة وتسجل سرعتها 18 عقدة على الجنوب و13 عقدة على شمال الصعيد.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-5-2021.

درجات الحرارة

وتعرض هيئة الأرصاد كافة درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19، طنطا 34 للعظمي و 21 للصغري، السلوم 31 للعظمي و 19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26 درجة للصغري، وبورسعيد تسجل 30 للعظمي و19 للصغري، دمياط 30 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة على دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة، وشبين الكوم 37 للعظمي و 22 للصغري.

الطقس

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

وقالت الأرصاد، ان درجة الحرارة على الأقصر 43 للعظمي و27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 25 درجة، والوادي الجديد 43 للعظمي و 26 للصغري.

الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

كما تشهد حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.