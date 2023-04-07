درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر

حذرت الأرصاد الجوية من موجه حارة تتعرض لها أغلب المدن وفق مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتسجل علي القاهرة 32 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة بسرعة 15 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي، محملة بالاتربة أحيانا.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتصل في القاهرة 32 العظمى و19 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و19 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و18 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تشهد الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 33 العظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 19 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في سفاجا 30 للعظمى و 17 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 17 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى و 19 للصغرى، ورفح 33 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الفيوم 34 للعظمى و 17 للصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و18 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 19 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة في حلايب 31 العظمى و 17 صغرى، وأبو سمبل 37 للعظمى و 15 الصغرى، والعريش 33 العظمى و17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الطور 31 العظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 15 للصغرى، وسيوة 30 للعظمى و11 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أسيوط 35 العظمى و18 الصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى، والسويس 32 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في قنا 36 العظمى و18 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 16 الصغرى، والأقصر 37 العظمى و19 الصغرى.

كما تبلغ في دمياط 28 للعظمى و 18 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 19 صغرى.

وتصل درجة الحرارة في رأس حدربة 30 العظمى و 17 للصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 17 للصغرى، وطابا 32 للعظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 31 للعظمى و 17 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 19 الصغرى، ورأس غارب 30 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 32 للعظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و19 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 30 العظمى و17 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 18 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: