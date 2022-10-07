درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-10-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وعودة الأمطار بنسب خفيفة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن أماكن سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط لحركة الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة إلى 29 للعظمى، و21 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى، و21 للصغرى، ووادي النطرون 29 للعظمى، و22 للصغرى، ومطروح 24 للعظمى، و20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 27 للعظمى، و21 للصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى، و21 للصغرى، ومدينة أكتوبر 30 للعظمى، و20 للصغرى، وبنها 29 للعظمى، و21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 28 للعظمى، و22 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى، و24 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى، و22 للصغرى، وسيوة 26 للعظمى، و17 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على كفر الشيخ 28 للعظمى، و22 للصغرى، والمنصورة 30 للعظمى، و21 للصغرى، وبورسعيد 27 للعظمى، و22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى السويس إلى 30 للعظمى، و22 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى، و21 للصغرى، والطور 30 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى العريش إلى 28 للعظمى، و22 للصغرى، ورفح 27 للعظمى، و22 للصغرى، وطابا 29 للعظمى، و23 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى نويبع 33 للعظمى، و24 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى، و26 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 34 للعظمى، و25 للصغرى، وسوهاج 32 للعظمى، و21 للصغرى، وقنا 37 للعظمى، و22 للصغرى، وأبو سمبل 38 للعظمى، و25 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم على الغردقة 33 للعظمى، و25 للصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى، و24 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى، و21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى أسوان 38 للعظمى، و24 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى، و23 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى، و19 للصغرى، وأسيوط 31 للعظمى، و20 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: