درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-1-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم على كافة المدن لتشمل الدرجة العظمي والصغري، ليسوج طقس نهارا مائل للبرودة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وحتي شمال الصعيد.

كما تشهد مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد وحتي جنوب الصعيد طقسا دافئا نهارا، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن تصل إلى الصقيع على وسط سيناء، وفق درجات الحرارة اليوم الجمعة.

وتتوقع الأرصاد، تساقط أمطار خفيفة على أقصي جنوب البلاد وعلى حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 20 %، مع حركة رياح هادئة على أغلب المدن وتسجل سرعتها على القاهرة 6 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن، وتصل في القاهرة 18 للعظمي و9 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 15 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 17 للعظمي و9 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 9 للصغري، وشبين الكوم 18 للعظمي و 9 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 9 للصغري.

وتابعت أن درجات الحرارة في شرم الشيخ 23 للعظمي 14 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 22 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحررة في الفيوم 17 للعظمي و 14 للصغري، والمنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري.

كم تصل درجة الحارة في السويس 19 للعظمي و 11 للصغري، رفح 16 للعظمي و 9 للصغري، وراس سدر 19 للعظمي و 11 للصغري.

وتسجل في نويبع 18 للعظمي و 12 للصغري، طابا 17 للعظمي و 9 للصغري، وكاترين 12 للعظمي و 2 للصغري، والطور 23 للعظمي و 12 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في اسيوط 18 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي و 9 للصغري، وقنا 20 للعظمي و9 للصغري.

درجة الحرارة في أسوان

وتتوقع الارصاد ان تسجل درجة الحرارة في اسوان 25 للعظمي و 11 للصغري، والاقصر 24 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 23 للعظمي و 7 للصغري، وشلاتين 25 للعظمي و 15 للصغري.

انخفاض جودة الهواء

وكانت قد حذرت وزارة البيئة في بيان أمس، أن منظومة الإنذار المبكر، قد أعلنت أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 , 6 , 7 يناير الجارى ، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق.

كما يصاحب تلك الحالة تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

الشبورة المائية

تعد الشبورة المائية من إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات وأيضا فى حركة الملاحة الجوية (الطيران) والبحرية ، على الرغم انها مصاحبة لحالة الأستقرار، اذ تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية.

وعرفت هيئة الأرصاد الشبورة المائية أو الضباب :- هى ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريبة من سطح الأرض. تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض ويساعد على تكوينها الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث يعلق عليها البخار.

وهناك 6 انواع من الشبورة المائية، وتحدث الشبورة المائية فى ساعات الليل المتأخرة أو فى الصباح الباكر.

الفرق بين الشبورة والضباب

على الرغم انهم لهم نفس أسباب التكوين إلا أن الفرق الوحيد هو مدى مستوى الرؤية الأفقية ،

فالضباب يكون مستوى الرؤية الأفقية أقل من 1000 متر، اما الشبورة المائية يكون مستوى الرؤية الأفقية يكون 1000 متر أو أكثر.

نصائح أثناء الشبورة المائية

عددت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح أثناء الشبورة المائية، ومنها القيادة بحذر، وإضاءة الكشافات الأمامية والخلفية، وجود مسافة بين كل سيارة وأخرى، وفى حال استحالة القيادة يفضّل التوقف عن القيادة والأنتظار بجانب الطريق مع الاستمرار فى إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية.

وننشر في التقرير توقعات درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والانحاء من شمال البلاد الى الجنوب: