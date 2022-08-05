درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-8-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة وتصل فى القاهرة 35 للعظمى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة وشمال البلاد وشديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مع فرصه لتساقط الامطار على حلايب وشلاتين.

كما تتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقى الأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل الرطوبة على القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن والأنحاء، وتبلغ على القاهرة 35 للعظمى و24 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و25 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و25 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة فى بورسعيد

كما تبلغ على بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى دمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى العريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ونويبع 39 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 38 للعظمى و 27 للصغرى.

والطور 36 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 38 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة شرم الشيخ 41 للعظمى و 29 للعظمى و الغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 40 للعظمى و 28 للصغرى،

وتبلغ درجة الحرارة فى بنى سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 23 العظمى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتسجل درجة الحرارة فى سوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة على جنوب البلاد، تبلغ فى أسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 28 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحرين الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: