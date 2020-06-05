لايف

درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-6-2020 فى مصر

تصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة لـ 32 للعظمي و 20 للصغري فيما تسجل الإسكندرية 18 للصغرى 18 والعظمى 27
عصام عميرة 9:55 ص, الجمعة, 5 يونيو 20 9:55 ص, الجمعة, 5 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر وتسجل القاهرة 32 درجة للعظمي و 20 للصغري، كما تنخفض درجات الحرارة فى الاسكندرية وتسجل 27 درجة للعظمي و 18 للصغري.

حالة الطقس فى القاهرة

و تشهد مدن القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم، طقساً معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.

حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب
أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلي 2.5 متر.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-6-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، الصغرى 26، والعظمى 37، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 39، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 29.

وتسجل محافظة أسوان 42 درجة للعظمي و 26 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 41 درجة للعظمي و 25س للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 32.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3220
الاسكندرية2718
طنطا
3119
شبين الكوم3219
دمنهور2918
بلطيم
2719
مطروح
2415
السلوم
2816
سيوة3217
بورسعيد
2619
دمياط
2618
الزقازيق
3219
الإسماعيلية
3218
السويس3320
العريش2718
رفح2817
رأس سدر
3622
نخل3315
نويبع3725
طابا3522
كاترين3414
الطور3521
شرم الشيخ3726
الغردقة
3925
مرسي علم3624
الفيوم3319
بني سويف3320
المنيا3422
أسيوط3822
سوهاج4023
قنا4125
الأقصر
4226
أسوان4226
أبوسمبل
4127
الوادى الجديد
4027
شلاتين3826
حلايب3328
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-6-2020 فى مصر

عصام عميرة 7:47 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20

درجات الحرارة اليوم الإثنين 1-6-2020 في مصر

عصام عميرة 7:00 ص, الأثنين, 1 يونيو 20

درجات الحرارة اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر

عصام عميرة 7:00 ص, الأحد, 31 مايو 20

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-5-2020 في مصر

عصام عميرة 12:03 ص, الجمعة, 29 مايو 20

درجات الحرارة اليوم الخميس 28-5-2020 فى مصر

عصام عميرة 6:56 م, الأربعاء, 27 مايو 20

درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-5-2020 فى مصر

عصام عميرة 7:07 ص, الأثنين, 25 مايو 20