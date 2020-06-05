درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-6-2020 فى مصر

تصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة لـ 32 للعظمي و 20 للصغري فيما تسجل الإسكندرية 18 للصغرى 18 والعظمى 27

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر وتسجل القاهرة 32 درجة للعظمي و 20 للصغري، كما تنخفض درجات الحرارة فى الاسكندرية وتسجل 27 درجة للعظمي و 18 للصغري.

حالة الطقس فى القاهرة

و تشهد مدن القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم، طقساً معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.

حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلي 2.5 متر.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-6-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، الصغرى 26، والعظمى 37، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 39، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 29.

وتسجل محافظة أسوان 42 درجة للعظمي و 26 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 41 درجة للعظمي و 25س للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 32.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: