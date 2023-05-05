درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-5 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، ليشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا علي مدن شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن، وتسجل على القاهرة 30 العظمى و17 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و17 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 31 العظمى و13 الصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى و 21 الصغرى، و بني سويف 32 العظمى و 19 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى العريش 34 العظمى و 20 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 18 للصغرى، وطابا 32 للعظمى و 22 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في طنطا 30 العظمى و 17 الصغرى، والزقازيق 30 العظمى و17 الصغرى، ،ومرسى مطروح 24 العظمى و18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الفيوم 33 للعظمى و 19 للصغرى، والمنصورة 29 العظمى و16 الصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت ان درجة الحرارة في بورسعيد 33 العظمى و 21 الصغرى، والعاصمة الإدارية 30 للعظمى و 17 للصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 23 الصغرى.

وتابعت في الإسماعيلية 33 العظمى و 22 للصغرى، وأسيوط 33 العظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 31 للعظمى و21 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى، والأقصر 38 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى دمنهور

وتصل درجة الحرارة على شبين الكوم 30 للعظمى و 17 صغرى، والسلوم 27 العظمى و 18 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سفاجا 34 للعظمى و 22 الصغرى، ورفح 33 العظمى و 20 الصغرى، والسويس 34 للعظمى و 22 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 30 العظمى و15 الصغرى، والطور 32 العظمى و 20 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 21 صغرى.

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة اليوم في شلاتين 32 للعظمى و 20 صغرى، والغردقة 34 للعظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 21 للصغرى.

وتسجل في حلايب 30 العظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 20 الصغرى، وكاترين 27 العظمى و12 الصغرى.

نشاط للرياح على القاهرة

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، تصل سرعتها الي 22 عقدة.

مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من (السلوم-مطروح) تمتد خفيفة الى مناطق من (الإسكندرية –شمال الوجه البحري) على فترات متقطعة.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط اليوم بارتفاع الموج 1.5الى 2.25 واتجاه الرياح شمالية غربي، مع اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5إلى 2 واتجاه الرياح شمالي شرقي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: