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درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-3-2021 فى مصر

تسجل درجة الحرارة في أسوان 27 للعظمي و13 للصغري
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 5 مارس 21 7:00 ص, الجمعة, 5 مارس 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية جدول شامل يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن المصرية، إذ تسجل درجة الحرارة في القاهرة 22 للعظمي و12 للصغري، فيما تصل إلى 20 للعظمي في الإسكندرية و13 للصغري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجه البحري يسودها طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

الطقس في السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح معتدلة، فيما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة تنشط احيانا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن مدن الصعيد تشهد طقس دافئ نهارا شمالا ومائل للحرارة جنوبا وشديد البرودة ليلا على أغلب مدن الصعيد، مع رياح معتدلة، وتصل درجات الحرارة في أسيوط الى 24 للعظمي و9 للصغري.

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كما حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على مختلف الطرق السريعة والزراعية من وإلى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-3-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 7 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12  للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2411
الإسكندرية2011
طنطا
2411
شبين الكوم2411
دمنهور2311
بلطيم
2211
مطروح
219
السلوم
2311
سيوة248
بورسعيد
2015
دمياط
2015
الزقازيق
2412
الإسماعيلية
2311
السويس2312
العريش2114
رفح2214
رأس سدر
2411
نخل205
نويبع2717
طابا2515
كاترين215
الطور2511
شرم الشيخ2618
الغردقة
2813
مرسي علم2614
الفيوم2411
بني سويف2410
المنيا258
أسيوط268
سوهاج2814
قنا3013
الأقصر
319
أسوان3110
أبوسمبل
3013
الوادى الجديد
3010
شلاتين2914
حلايب2814
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درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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