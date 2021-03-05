درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-3-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية جدول شامل يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن المصرية، إذ تسجل درجة الحرارة في القاهرة 22 للعظمي و12 للصغري، فيما تصل إلى 20 للعظمي في الإسكندرية و13 للصغري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجه البحري يسودها طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

الطقس في السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح معتدلة، فيما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة تنشط احيانا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن مدن الصعيد تشهد طقس دافئ نهارا شمالا ومائل للحرارة جنوبا وشديد البرودة ليلا على أغلب مدن الصعيد، مع رياح معتدلة، وتصل درجات الحرارة في أسيوط الى 24 للعظمي و9 للصغري.

كما حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على مختلف الطرق السريعة والزراعية من وإلى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-3-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 7 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 24 11 الإسكندرية 20 11 طنطا

24 11 شبين الكوم 24 11 دمنهور 23 11 بلطيم

22 11 مطروح

21 9 السلوم

23 11 سيوة 24 8 بورسعيد

20 15 دمياط

20 15 الزقازيق

24 12 الإسماعيلية

23 11 السويس 23 12 العريش 21 14 رفح 22 14 رأس سدر

24 11 نخل 20 5 نويبع 27 17 طابا 25 15 كاترين 21 5 الطور 25 11 شرم الشيخ 26 18 الغردقة

28 13 مرسي علم 26 14 الفيوم 24 11 بني سويف 24 10 المنيا 25 8 أسيوط 26 8 سوهاج 28 14 قنا 30 13 الأقصر

31 9 أسوان 31 10 أبوسمبل

30 13 الوادى الجديد

30 10 شلاتين 29 14 حلايب 28 14