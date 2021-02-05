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درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر

تسجل درجات الحرارة في أسوان 23 للعظمى و11 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 5 فبراير 21 7:00 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية جدولا شاملا يوضح درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، إذ تسجل في القاهرة 21 للعظمي و12 للصغري، وتصل إلى 22 للعظمي في أسيوط و8 درجات للصغري، مع نشاط لحركة الرياح.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح نشطة وفق درجات الحرارة اليوم.

وتشهد سيناء سحبا رعدية علي سيناء يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد وهبات رياح عالية السرعة مستمرة إلي آخر الليل.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وتابعت أن حالة الطقس تكون معتدله على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

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وأضاف هيئة الأرصاد الجوية، أن الوجة البحري ومدن القناه تشهد أمطارا متوسطة قد تكون غزيرة، وأمطار  متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد .

وكانت قد شهدت مناطق كثيرة من شمال البلاد وسيناء أمطارا غزيرة ورعدية وصلت إلي حد تساقط حبات البرد، حيث نالت بعض المحافظات حصتها من الأمطار بشكل كبير (البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والعريش والسويس والعين السخنة وشرم الشيخ).

وتفاوتت الشدة علي اماكن كثيرة (الإسكندرية والقاهرة وشمال الصعيد ) حيث خالفت التوقعات من حيث شده الأمطار وهذا بسبب حركة التيار النفاث في طبقات الجو العليا وتحرك المنخفض شرقا بطريقة سريعة ولم تستطيع النماذج العددية رصدها بشكل دقيق لذلك وجب التنويه لأخد الحذر في اي مكان قد يتعرض لسقوط للامطار.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة  5-2-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، كما تصل في طنطا الى 21 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 21 للعظمى والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 9.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى و11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 23 درجة للعظمى و10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 23 للعظمي و 10  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2112
الإسكندرية1913
طنطا
2112
شبين الكوم2112
دمنهور2112
بلطيم
2012
مطروح
1813
السلوم
179
سيوة198
بورسعيد
2013
دمياط
1913
الزقازيق
2013
الإسماعيلية
2012
السويس2013
العريش2113
رفح2013
رأس سدر
1910
نخل245
نويبع2216
طابا2213
كاترين164
الطور2111
شرم الشيخ2516
الغردقة
2513
مرسي علم2614
الفيوم2010
بني سويف2110
المنيا239
أسيوط228
سوهاج219
قنا2210
الأقصر
2310
أسوان2311
أبوسمبل
2310
الوادى الجديد
228
شلاتين2618
حلايب2521
درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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