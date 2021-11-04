لايف

درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية 27 للعظمي
عصام عميرة 1:25 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21 1:25 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي كافة المدن، ليسود طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة آخره.

وتوقعت الأرصاد شبورة مائية كثيفة تصل إلي حد الضباب حيث تنخفض الرؤية الأفقية الي أقل من 1000 متر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

علي سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة في الصباح الباكر.

اقرأ أيضا  إيطاليا: فيروس كورونا ينتشر مرة أخري في البلاد

وتتوقع الأرصاد الحوية حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية تعم جميع أنحاء الجمهورية تكون سمتها تكون الشبورة الكثيفة صباحا حيث تتدني الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة .

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي كافة المحافظات، وتسجل في القاهرة ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري، وبورسعيد ٢٧ للعظمي و ٢١ للصغري، ليسود طقس معتدل الحرارة علي القاهرة الكبري نهارا.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في الاسكندرية ٢٧ للعظمي و ١٩ للصغري، وطنطا ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري، ودمنهور ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الأربعاء.. مائل للحرارة نهارًا والقاهرة تسجل 29 درجة

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الجمعة تبلغ في شرم الشيخ ٣١ للعظمي و ٢٣ للصغري، وطابا ٢٨ للعظمي و ٢٠ للصغري، وكاترين ٢٥ للعظمي و ١٤ للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت أن درجة الحرارة في الفيوم ٢٩ للعظمي و ١٧ للصغري، وبني سويف ٢٩ للعظمي و ١٧ للصغري، والمنيا ٣٠ للعظمي و ١٧ للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في سوهاج ٣٢ للعظمي و ١٨ للصغري، وقنا ٣٢ للعظمي و ١٩ للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. العظمى في الإسكندرية 29 ونشاط للرياح على سيناء

كما تسجل درجة الحرارة في اسوان ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، والوادي الجديد ٣٤ للعظمي و ١٨ للصغري.

نسبة الرطوبة

واضافن الأرصاد أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي كافة المدن :

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

«الصحة»: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 57 حالة

المال - خاص 1:30 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

خالد عبد الغفار: نسير بمعدل نصف مليون جرعة لقاح كورونا يوميا ما بين «أولى» و«ثانية»

محمد مجدي 1:10 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

محافظ الجيزة: الخط الرابع لمترو الأنفاق يبدأ من شارع الهرم إلى حي الأشجار بعدد 17 محطة (فيديو)

محمد مجدي 12:42 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

حالة الطقس اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر.. شبورة تصل لحد الضباب

دعاء محمود 12:35 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

النيابة الإدارية تأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في تعدي مدرس على طالب إعدادي بآلة حادة

المال - خاص 12:11 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

وزير السياحة: فعالية الأقصر ستكون سنوية حال نجاحها.. وكل محافظة سيكون لها احتفالية (فيديو)

محمد مجدي 11:46 م, الخميس, 4 نوفمبر 21