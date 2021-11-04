درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي كافة المدن، ليسود طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة آخره.

وتوقعت الأرصاد شبورة مائية كثيفة تصل إلي حد الضباب حيث تنخفض الرؤية الأفقية الي أقل من 1000 متر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

علي سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة في الصباح الباكر.

وتتوقع الأرصاد الحوية حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية تعم جميع أنحاء الجمهورية تكون سمتها تكون الشبورة الكثيفة صباحا حيث تتدني الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة .

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي كافة المحافظات، وتسجل في القاهرة ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري، وبورسعيد ٢٧ للعظمي و ٢١ للصغري، ليسود طقس معتدل الحرارة علي القاهرة الكبري نهارا.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في الاسكندرية ٢٧ للعظمي و ١٩ للصغري، وطنطا ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري، ودمنهور ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الجمعة تبلغ في شرم الشيخ ٣١ للعظمي و ٢٣ للصغري، وطابا ٢٨ للعظمي و ٢٠ للصغري، وكاترين ٢٥ للعظمي و ١٤ للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت أن درجة الحرارة في الفيوم ٢٩ للعظمي و ١٧ للصغري، وبني سويف ٢٩ للعظمي و ١٧ للصغري، والمنيا ٣٠ للعظمي و ١٧ للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في سوهاج ٣٢ للعظمي و ١٨ للصغري، وقنا ٣٢ للعظمي و ١٩ للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في اسوان ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، والوادي الجديد ٣٤ للعظمي و ١٨ للصغري.

نسبة الرطوبة

واضافن الأرصاد أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي كافة المدن :