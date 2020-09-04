درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-9-2020 فى مصر

تري هيئة الارصاد الجوية أن القاهرة تسجل درجات حرارة اليوم تصل الى 36 درجة للعظمي و 24 للصغري، فيما تسجل أسوان 44 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ان القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقس حار رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الأحساس بحرارة الطقس، وذلك وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 10% علي مناطق من القاهرة، مع تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية.

أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي شمال البلاد معتدل في جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-9-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 31 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 20 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم فى مصر

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و 33 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 10 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 36 24 الإسكندرية 31 24 طنطا

34 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 31 24 بلطيم

31 24 مطروح

29 24 السلوم

32 23 سيوة 36 20 بورسعيد

30 25 دمياط

30 25 الزقازيق

34 24 الإسماعيلية

37 24 السويس 36 23 العريش 32 23 رفح 32 23 رأس سدر

36 25 نخل 37 23 نويبع 38 31 طابا 36 26 كاترين 35 18 الطور 36 26 شرم الشيخ 41 29 الغردقة

40 29 مرسي علم 38 28 الفيوم 37 25 بني سويف 37 24 المنيا 38 24 أسيوط 39 23 سوهاج 40 25 قنا 41 27 الأقصر

42 27 أسوان 44 29 أبوسمبل

43 28 الوادى الجديد

40 25 شلاتين 38 26 حلايب 36 27

الرطوبة الجوية وتأثيرها على النباتات

تلعب الرطوبة النسبية دورا هاما فى العمليات الفسيولوجية للنباتات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح.

كما يقوم النبات بإمتصاص قطرات الماء الناتجة عن الضباب وبالتالى زيادة المحتوى المائى داخل النبات.

تأثير ارتفاع الرطوبة عن الحد الأعلى يعمل على:

١- تقليل معدل النتح(التبخر).

٢- غلق الثغور.

٣- انخفاض امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون.

٤-تقليل امتصاص المواد الغذائية.