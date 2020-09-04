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درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-9-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة العظمى 36 والصغرى 24
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20 7:00 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20

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تري هيئة الارصاد الجوية أن القاهرة تسجل درجات حرارة اليوم تصل الى 36 درجة للعظمي و 24 للصغري، فيما تسجل أسوان 44 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ان القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقس حار رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الأحساس بحرارة الطقس، وذلك وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 10% علي مناطق من القاهرة، مع تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية.

أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي شمال البلاد معتدل في جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-9-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 31 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 20 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم فى مصر

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و 33 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 10 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3624
الإسكندرية3124
طنطا
3424
شبين الكوم3424
دمنهور3124
بلطيم
3124
مطروح
2924
السلوم
3223
سيوة3620
بورسعيد
3025
دمياط
3025
الزقازيق
3424
الإسماعيلية
3724
السويس3623
العريش3223
رفح3223
رأس سدر
3625
نخل3723
نويبع3831
طابا3626
كاترين3518
الطور3626
شرم الشيخ4129
الغردقة
4029
مرسي علم3828
الفيوم3725
بني سويف3724
المنيا3824
أسيوط3923
سوهاج4025
قنا4127
الأقصر
4227
أسوان4429
أبوسمبل
4328
الوادى الجديد
4025
شلاتين3826
حلايب3627

الرطوبة الجوية وتأثيرها على النباتات

تلعب الرطوبة النسبية دورا هاما فى العمليات الفسيولوجية للنباتات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح.

كما يقوم النبات بإمتصاص قطرات الماء الناتجة عن الضباب وبالتالى زيادة المحتوى المائى داخل النبات.

تأثير ارتفاع الرطوبة عن الحد الأعلى يعمل على:

١- تقليل معدل النتح(التبخر).

٢- غلق الثغور.

٣- انخفاض امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون.

٤-تقليل امتصاص المواد الغذائية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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