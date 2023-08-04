درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-8 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة ليلا على جميع المدن، مع شبورة مائية على الطرق صباحا.

وأضافت الأرصاد الجويه، ان حركة الرياح تنشط على القاهرة الكبرى والوجه البحري بسرعة 17 عقدة، فيما يمتد نشاط الرياح بشكل مثير للرمال والاتربة على مدن الصعيد وجنوب البلاد، مع شبورة مائية على الطرق صباحا.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ في القاهرة 35 العظمى و25 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 30 الصغرى ، في طنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 33 للعظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى ونخل 37 العظمى و19 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الفيوم 37 العظمى و 25 الصغرى ومرسى مطروح 31 العظمى و 23 الصغرى، شبين الكوم 35 للعظمى و 25 صغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى ، وطابا 36 للعظمى و 24 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في المنيا 38 للعظمى و 25 الصغرى، واسوان 43 العظمى و 31 الصغرى، العريش 32 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الغردقة 39 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و31 الصغرى. والعاصمة الإدارية 36 درجة و25 الصغرى، سفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في بني سويف 37 العظمى و 25 الصغرى والأقصر 42 العظمى و 29 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و25 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى و29 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في السلوم 37 العظمى و 25 الصغرى. وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة فى سيوة

وتسجل درجة الحرارة فى رأس غارب 38 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 28 صغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 27 الصغرى. والطور 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في6 أكتوبر 36 العظمى و24 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 25 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 25 الصغرى. وحلايب 35 العظمى و 30 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في الوادي الجديد 42 للعظمى و 25 الصغرى، سوهاج 41 للعظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 35 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة وشلاتين 39 للعظمى و 28 صغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى، ، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى. وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن: