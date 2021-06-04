درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-6-2021 فى مصر

تنشر بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي مختلف المحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 31 للعظمي و19 للصغري، والإسكندرية 26 للعظمي و19 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية، إنه يسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وذكرت الأرصاد الجوية ان حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل.

الطقس في سيناء

واضافت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب غرب البلاد.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وتعرض الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، وتسجل فى طنطا ٣١ للعظمي و ١٩ للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30 والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة فى أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 23 درجة.

الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما تصل حالة البحر الأحمر الي مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح 60 إلى 70 كم/س.

وتعرض المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة: