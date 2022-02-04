درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-2-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد عن استمرار نشاط الرياح اليوم على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد، إذ تنخفض درجات الحرارة و تسجل درجة الحرارة على القاهرة 16 درجة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتابعت أنه لا تزال فرص الأمطار قائمة علي السواحل الغربية تكون متوسطة إلى غزيرة تمتد الي الداخل تكون متفاوتة الشدة.

كما يسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل على مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية.

وتابعت أن جميع المدن تتعرض إلى طقس شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية، وتتساقط ثلوج على كاترين.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن المصرية، وتصل على القاهرة 16 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 16 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في طنطا 16 للعظمي و 10 للصغري، وبورسعيد 18 للعظمي و 11 للصغري، وسيوة 17 للعظمي و 9 للصغري.

وتابعت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ 20 للعظمي و 14 للصغري، والسويس 16 للعظمي و 10 للصغري.

وذكرت أن رأس سدر تسجل 16 للعظمي و 9 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، والطور 17 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى الصعيد

وتتوقع الأرصاد ان تصل درجات الحرارة اليوم في مدن الصعيد، تبلغ علي سوهاج 17 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 7 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 20 للعظمي و 10 للصغري، والاقصر 18 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 19 للعظمي و 6 للصغري.

سقوط أمطار

وتتوقع الأرصاد خلايا رعدية تتقدم بقوة الى غرب البلاد، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، وتتقدم لتشمل الساحل الغربى مع تقدم الوقت تكون أقل حدة كلما تقدمنا للداخل.

اضطراب حركة الملاحة

وذكرت الارصاد ان حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا بارتفاع أمواج يتجاوز 5 أمتار، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: