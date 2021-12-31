لايف

درجات الحرارة اليوم الجمعة 31-12-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 16 للعظمى
عصام عميرة 9:17 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21 9:17 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع الأرصاد الجوية أن تصل ذروة حالة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، وفق درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن، إذ تشهد معظم أنحاء البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة نتيجة تكوُّن منخفض جوي على سطح البحر المتوسط؛ وخلال الساعات المقبلة تزداد فرص سقوط الأمطار وتزداد حِدتها أيضًا.

وذكرت أن السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانًا لتكون ذروة الحالة يوم الجمعة.

كما تزداد شدة سقوط الأمطار على سيناء والمدن المُطلّة على خليج السويس تصل إلى حد السيول تبعًا للطبيعة الجغرافية هناك.

اقرأ أيضا  ضبط سائق أثناء التنقيب عن الذهب في أسوان

الطقس فى مصر

وأضافت الأرصاد أن مدن القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري يسودها طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، ومائل للدفء نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على تلك الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة تسجل في القاهرة ١٦ للعظمى، و١١ للصغري، ودمنهور ١٦ للعظمى، و١١ للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة في الاسكندرية ١٦ للعظمى، و١٢ للصغري، وطنطا ١٦ للعظمى، و١٠ للصغرى، وشبين الكوم ١٦ للعظمى، و١١ للصغرى.

اقرأ أيضا  تعرف على درجات الحرارة غدا الإثنين وتسجل في القاهرة 10 للصغرى

وتبلغ درجات الحرارة على مرسى مطروح ١٥ للعظمى، و١١ للصغرى، والسلوم ١٥ للعظمى، و١١ للصغرى، وسيوة ١٦ للعظمى، و١٢ للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في بورسعيد ١٧ للعظمى، و١٢ للصغرى، والسويس ١٨ للعظمى، و١١ للصغرى، ودمياط ١٧ للعظمى، و١٢ للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة في شرم الشيخ ٢٣ للعظمى، و١٣ للصغرى، والطور ٢٢ للعظمى، و١١ للصغرى، وطابا ١٨ للعظمى، و١٠ للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في الغردقة ٢٢ للعظمى، و١٠ للصغرى، ومرسى علم ٢٢ للعظمى، و١٤ للصغرى، والفيوم ١٨ للعظمى، و١٠ للصغرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-12-2021 فى مصر

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف ١٨ للعظمى، و٩ للصغرى، والمنيا ١٧ للعظمى، و٨ للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الأقصر إلى ٢٢ للعظمى، و٩ للصغرى، وأسوان ٢٣ للعظمى، و١٠ للصغرى.

سرعة الرياح اليوم

وتتوقع الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد، وتسجل سرعتها في القاهرة 12 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كل المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

«الصحة»: تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 32 حالة

المال - خاص 12:24 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد

دعاء محمود 8:15 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

«التعليم» تصدر كتابا دوريا عن إجراءات وضوابط التغذية المدرسية

جهاد سالم 7:54 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

10 أحداث مناخية تُكبد العالم 170 مليار دولار خلال 2021

دينا مجدي 5:32 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

تحويلات مرورية جديدة في شارع الأهرام.. تعرف عليها

أماني عوض 4:36 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

منخفض أوروبي يتسبب في تقلبات جوية.. درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 16

عصام عميرة 4:28 م, الخميس, 30 ديسمبر 21