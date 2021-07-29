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درجات الحرارة اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 33 للعظمي و26 للصغري
عصام عميرة 12:10 ص, الجمعة, 30 يوليو 21 12:10 ص, الجمعة, 30 يوليو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أجواء شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء وفق درجات الحرارة اليوم، وتسجل القاهرة درجات حرارة تقترب من حاجز 40 درجة بعد أن سجلت اليوم 38 درجة ويسود طقس شديد الحرارة نهارا خلال الأيام القادمة.

وذكرت الأرصاد، أن فرص سطوع الشمس تزداد خلال اليوم لذا يرجي عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة، فيما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب المدن والمحافظات المصرية.

الطقس فى القاهرة

وتابعت أن هناك شبورة مائية خفيفة تتعرض لها بعض المدن في القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وذكرت الأرصاد أن سرعة الرياح اليوم على القاهرة تسجل 14 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 16 عقدة.

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وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تكون شديدة الحرارة على القاهر والوجه البحري وجنوب البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلا على أغلب المدن المصرية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الجمعة فى القاهرة تسجل 38 للعظمي و26 للصغري، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 40 وقت الظهيرة، وتسجل فى الاسكندرية 33 للعظمي و26 للصغري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى طنطا 37 للعظمي و24 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة في المنصورة

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة الجمعة فى سيوة 40 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 33 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 33 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 25 للصغري.

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كما تسجل درجة الحرارة فى السويس 38 للعظمي و و 26 للصغري، والعريش 35 للعظمي و 24 للصغري، ورفح 34 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 37 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد ان درجات الحرارة الجمعة فى طابا 36 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 17 للصغري، والطور 34 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري.

درجة الحرارة في الفيوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى مرسي علم 38 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 26 للصغري، وبني سويف 38 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 26 للصغري.

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كما تبلغ درجات الحرارة اليوم فى أسوان 41 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 27 للصغري،  والوادي الجديد 40 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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