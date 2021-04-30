درجات الحرارة اليوم الجمعة 30-4-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن المصرية، إذ تسجل في القاهرة 37 للعظمي و21 للصغري، فيما تبلغ في الإسكندرية 31 للعظمي و20 للصغري، مع حركة رياح نشطة على القاهرة بسرعة 17 عقدة.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري والوجه البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تصل سرعتها الى 17 عقدة اتجاة شمالية شرقية.

وأوضحت الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أن طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 30-4-2021.

درجات الحرارة

وتري هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، وتبلف في طنطا 36 للعظمي و21 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 درجة للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و20 للصغري، ومطروح 32 للعظمي و19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 22 درجة، وتسجل في السويس 37 للعظمي و21 للصغري، و دمياط 31 للعظمي و19 للصغري.

الطقس في أسوان

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسجل في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و25 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمي و25 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 24 درجة، واسيوط 39 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: