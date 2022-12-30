درجات الحرارة اليوم الجمعة 30-12-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس على المدن وفق درجات الحرارة اليوم الجمعة، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على شمال البلاد ومعتدل الحرارة على الجنوب وبارد ليلا على أغلب المدن والأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء بنسب تتراوح من متوسطة إلى كثيفة بعض الأوقات.

وتتوقع الأرصاد امطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، وتصل سرعة الرياح على القاهرة 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

نرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 20 للعظمى و11 للصغرى، والعريش 18 للعظمى و12 للصغرى، والطور 23 للعظمى و11 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى العاصمة الإدارية 19 للعظمى و12 للصغرى، والإسكندرية 20 للعظمى و 13 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 19 للعظمى و 12 للصغرى، ودمياط 20 للعظمى و 13 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 12 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم على مدن القناة، فى مدينة بورسعيد 20 للعظمى و 13 للصغرى، والإسماعيلية 21 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و 11 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 20 للعظمى و 13 للصغرى، والسلوم 19 للعظمى و 11 للصغرى، ومرسي مطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة فى نويبع 19 للعظمى و 12 للصغرى، وحلايب 22 للعظمى و 16 للصغرى، وشلاتين 25 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل الحرارة على مدينة رأس سدر 23 للعظمى و 13 للصغرى، ونخل 17 للعظمى و 5 للصغرى، وشرم الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة فى الغردقة

كما تسجل درجة الحرارة فى الغردقة 22 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي علم 23 للعظمى و 14 للصغرى، والفيوم 20 للعظمى و 9 للصغرى، والفيوم 20 للعظمى و 9 للصغرى.

وذكرت ان درجة الحرارة على محافظة بني سويف 20 للعظمى و 9 للصغرى، وأسيوط 20 للعظمى و 6 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و 8 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم فى محافظة قنا 22 للعظمى و 9 للصغرى، والأقصر 23 للعظمى و 9 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم الجمعة فى أسوان 23 للعظمى و 10 للصغرى، والوادي الجديد 22 للعظمى و 9 للصغرى، وأبو سمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الارصاد، ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.25 متر ورياح شمالية شرقية، و تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، ورياح شمالية شرقية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: