درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-9-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب نهار على القاهرة الكبري والوجة البحري، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، فيما تشهد مدن الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تشهد مدن القاهرة الكبري طقس معتدل ليلا وكافة المدن، مع تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية من والى القاهرة.

الطقس فى القاهرة

وأضافت الأرصاد أن هناك نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل أعلى سرعة للرياح في القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك فرص خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصي جنوب البلاد بنسبة 40%.

درجات الحرارة في القاهرة

تتوقع الارصاد، أن تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 34 للعظمي و25 للصغري، ووادي النطرون 36 للعظمي و25 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و26 للصغري، ورفح 30 للعظمي و24 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية تسجل 31 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و25 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و23 للصغري.

درجة الحرارة في المنصورة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى بورسعيد 32 للعظمي و26 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و25 للصغري، والزقازيق 36 للعظمي و26 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و25 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 38 للعظمي و29 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 25 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة تبلغ 36 درجة للعظمي فى طابا و 25 للصغري، وكاترين 37 للعظمي و19 للصغري

درجة الحرارة في الصعيد

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنيا 36 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و22 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و23 للصغري، وقنا 42 للعظمي و26 للصغري، والطور 33 للعظمي و 27 للصغري.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمي و 29 للصغرى، والاقصر 43 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 27 للصغري، وشلاتين 41 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الأرصاد، إلى أن تسجل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

تعرف على درجات الحرارة في شهر سبتمبر

أصدرت هيئة الأرصاد يبدأ شهر سبتمبر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليتحسن الشعور بحالة الطقس ويستمر الانخفاض ليكون ملموسا خلال الايام القادمة.

وتتوقع أن تقترب درجة الحرارة علي القاهرة من ٣٠ درجة كما تنشط الرياح علي معظم الأنحاء خاصة فترات الليل لتكون الأجواء لطيفة ليلا.

وتتوقع الأرصاد أن تتكون السحب المتوسطة علي اقصى جنوب البلاد وعند المجري الملاحي يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة بفرص ضعيفة.

الهيئة العامة للارصاد الجوية

تعد هيئة الأرصاد الجوية في مصر عضو في المنظمة العالمية للارصاد الجوية، وهي من الهيئات العلمية والتطبيقية العريقة التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تؤدي خدمات جليلة للطيران المدني وقطاعات النشاط الاقتصادي و السياحي والعمراني والزراعي والعسكري والمائي والبحري و الصيد و الطرق و المرور، و التدريب و البحوث.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: