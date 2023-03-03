درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-3-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء التحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد جميع المدن طقس بارد ليلا، فيما تتعرض الطرق الرئيسية والزراعية إلى شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تسجل حالة البحر المتوسط اعتدال على مدار اليوم، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تسجل حالة البحرالاحمر نسب خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع واتجاه الرياح جنوبية غربية و جنوبية شرقية.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية ويبلغ سرعتها 14 عقده في الاتجاه الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المحافظات والمدن، وتبلغ على القاهرة 27 للعظمى و 15 للصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 13 للصغرى، وبنها 27 العظمى و15 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 22 للعظمى و 15 للصغرى ، و شرم الشيخ 30 للعظمى و 17 للصغرى، والعريش 23 للعظمى و 15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في حلايب 26 العظمى و 15 صغرى،و دمياط 23 للعظمى و 14 للصغرى، وبني سويف 30 العظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 33 للعظمى و 16 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في قنا 35 للعظمى و 15 للصغرى، ومدينة سفاجا 32 للعظمى و 17 الصغرى،ورأس حدربة 28 العظمى و 17 للصغرى، وأسوان 36 للعظمى و 17 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في نخل 30 للعظمى و 8 للصغرى، واسماعيليه 27 العظمى و 14 للصغرى، وبورسعيد 22 العظمى و 15 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 26 العظمى 16 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 14 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تصل في الزقازيق 27 العظمى و 15 الصغرى،و كاترين 21 العظمى و 6 الصغرى، والمنيا 31 للعظمى و 14 للصغرى، و كفر الشيخ 26 العظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمنهور

كما تبلغ في وادي النطرون 28 العظمى و 15 الصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 16 للصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و 16 الصغرى، و سيوة 25 للعظمى و13 صغرى، وطابا 29 للعظمى و 16 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في محافظة الفيوم 29 للعظمى و 15 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و 16 للصغرى، والسلوم 21 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تسجل في مدينة شلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى، ورأس غارب 31 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في أسيوط 32 للعظمى و 15 صغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 11 الصغرى ،و رفح 22 العظمى و 16 للصغرى.

كما تبلغ في السويس 26 العظمى و15 الصغرى ، ،والأقصر 35 العظمى و 14 الصغرى ،و 6 أكتوبر 28 للعظمى و 16 للصغرى.

ونتابع في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن المصرية: