درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-12-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على جميع المدن لتشمل 38 مدينة مختلفة، ليسود طقس لطيف نهارا وبارد ليلا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد طقس معتدل الحرارة نهارا وبارد ليلاً، وفق درجات الحرارة اليوم.

وذكرت أن حالة البحر المتوسط اليوم تتراوح من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع امواج يصل إلى 1.5 متر، فيما يصل ارتفاع الامواج بالبحر الأحمر الى 1.75 متر وحالتى تكون خفيفة إلى معتدلة.

كما تنشط حركة الرياح اليوم على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها 15 عقدة ـ فيما تعتدل على القاهرة ومدن الصعيد لتصل إلى 8 عقدة.

درجات الحرارة اليوم

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة على المحافظات المصرية، لتبلغ على القاهرة 22 للعظمي و14 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و14 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و14 للصغري، ليسود طقس بارد ليلا على جميع المدن والأنحاء.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 للعظمي و14 للصغري، ومرسي مطروح 21 للعظمي و13 للصغري، وسيوة 20 للعظمي و12 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على مدن القناة، فى السويس 21 للعظمي و14 للصغري، والإسماعيلية 22 للعظمي و14 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و16 للصغري.

كما تصل على مدينة طنطا 22 للعظمي و14 للصغري، وبلطيم 21 للعظمي و14 للصغري، ونخل 19 للعظمي و11 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 22 للعظمي و 14 للصغري، ورفح 22 للعظمي و15 للصغري، ورأس سدر 23 للعظمي و15 للصغري، ونويبع 24 للعظمي و15 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 25 للعظمي و15 للصغري، والغردقة 24 للعظمي و15 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي 16 للصغري.

وتبلغ فى الفيوم 22 للعظمي و13 للصغري، والمنيا 23 للعظمي و12 للصغري، وأسيوط 23 للعظمي و 10 للصغري.

وتصل على قنا 24 للعظمي و12 للصغري، والاقصر 25 للعظمي و12 للصغري، وأسوان 26 للعظمي و13 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و13 للصغري.

المرتفع الجوى

وعرفت هيئة الأرصاد المرتفع الجوى إنه دائما ما يرتبط بالاستقرار فالأحوال الجوية لأن لا يصاحبه سقوط أمطار أو سحب ركامية، فهو “جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أعلى من ضغط الهواء فالأماكن المحيط به”.

وذكرت أنه رغم ذلك فإن المرتفع الجوى يصاحبه ظواهر شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التى ممكن أن تصل الى حد الضباب وتقلل مستوى الرؤية الأفقية، وهذا ما يحدث عندما يصاحب المرتفع الجوى ارتفاع نسب الرطوبة والهدؤ النسبى للرياح.

كما يعمل المرتفع الجوى كمظلة، حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.

والطقس المصاحب للمرتفع الجوى يكون صافيا وقلما نجد بعض السحب التى لا يصاحبها سقوط أمطار وتنقشع مع شروق الشمس.

المرتفع الجوى ليس بالضرورة يعمل على رفع درجة الحرارة المهم من أين مصدر ومسار الرياح التى تهب، فالمرتفع الجوى هو ارتفاع فى قيم الضغط وليس ارتفاع فى درجات الحرارة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: