درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-11-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن، لتشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تشهد طقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وحذرت من ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، إذ تصل فى القاهرة 30 العظمى و 22 الصغرى، وقنا 34 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 20 الصغرى، وسفاجا 32 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 29 للعظمى و 19 الصغرى، والفيوم 31 العظمى و 21 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 22 الصغرى.، و6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رفح 28 العظمى و 20 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و22 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 33 العظمى و24 الصغرى، والمنيا 31 العظمى و19 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في حلايب 28 العظمى و 26 الصغرى، وسوهاج 33 العظمى و 21 الصغرى، والمنصورة 30 العظمى و22 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 18 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 30 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 35 العظمى و 24 الصغرىن والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 22 صغرى، وبنها 30 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمياط

كما تصل في دمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 21 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 30 العظمى و 16 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 24 الصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كاترين 25 العظمى و13 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الطور 30 العظمى و 21 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 19 الصغرى، والعلمين 27 العظمى و 20 الصغرى.

كما تصل حالة البحر المتوسط الى خفيفة وارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: