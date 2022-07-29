درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-7-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقى الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية خفيفة تتعرض لها المدن والطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

نعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة في القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وترتفع المحسوسة إلى 38 درجة مئوية، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى 25 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 33 للعظمى و24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى 24 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى 23 للصغرى، وطابا 37 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى مرسى مطروح 32 للعظمى و 22 للصغرى، وبورسعيد 34 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 24 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 35 للعظمى و 25 للصغرى، السويس 35 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، سوهاج 40 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة على أسوان 34 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 22 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى.

ارتفاع الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة ليلا تزيد من الاحساس بحرارة الطقس خلال ساعات الليل كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية و المؤدية من وإلى القاهرة، كما تظل الأجواء شديدة الحرارة نهارا علي القاهرة والوجه البحري وسيناء والصعيد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: