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درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-5-2020 في مصر

تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 19 للصغرى
عصام عميرة 12:03 ص, الجمعة, 29 مايو 20 12:03 ص, الجمعة, 29 مايو 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم، والتى تشهد تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

وتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري طقسا لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-5-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 32، والغردقة الصغري 22 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2919
الاسكندرية2520
طنطا
2819
شبين الكوم2718
دمنهور2719
بلطيم
2619
مطروح
2317
السلوم
2416
سيوة2817
بورسعيد
2419
دمياط
2419
الزقازيق
2919
الإسماعيلية
3016
السويس2917
العريش2617
رفح2618
رأس سدر
3118
نخل2912
نويبع3122
طابا2917
كاترين2613
الطور3021
شرم الشيخ3224
الغردقة
3222
مرسي علم3224
الفيوم3118
بني سويف3118
المنيا3218
أسيوط3319
سوهاج3420
قنا3621
الأقصر
3623
أسوان3725
أبوسمبل
3724
الوادى الجديد
3422
شلاتين3325
حلايب3226
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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