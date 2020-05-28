درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-5-2020 في مصر

تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 19 للصغرى

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم، والتى تشهد تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

وتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري طقسا لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-5-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 32، والغردقة الصغري 22 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: