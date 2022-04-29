تتعرض البلاد إلى موجه من الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الجمعة، بسبب منخفض صحراوي، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس معتدل ليلا على تلك الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري بسرعة 17 عقدة، وترتفع على السواحل الشمالية بسرعة 21 عقدة، مع فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق من اقصي غرب البلاد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن للدرجة العظمي والصغري، وتصل فى القاهرة 37 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 37 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 34 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 35 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 35 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 38 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد 32 للعظمي و 18 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 34 للعظمي و 21 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 33 للعظمي و20 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 20 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى مرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 41 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 41 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 41 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسيوط 42 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 42 للعظيم و 23 للصغري، وادفو 44 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم فى أسوان 43 للعظمي و27 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و25 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و22 للصغري، وحلايب 37 للعظمي و 21 للصغري.

المنخفضات الصحراوية تضرب البلاد

تشهد جمهورية مصر العربية يوم الجمعة مرور منخفض صحراوي جديد، حيث ترتفع درجات الحرارة علي جميع الأنحاء لتصل درجة الحرارة علي القاهرة 38 درجة وتتجاوز 40 درجة علي جنوب البلاد لتكون درجات الحرارة اعلي من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

كما تنشط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها أيضا وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية.

موعد انتهاء موجه الطقس الحار

والمنخفض في حركته سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا إيها إلي بلاد الشام وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 بريل.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: