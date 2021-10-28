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درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر

تصل درجات الحرارة فى القاهرة 30 للعظمي
عصام عميرة 1:14 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 1:14 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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ترصد محطات هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا علي شمال البلاد حار علي سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد؛ مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

كما تزداد نسبة الرطوبة بشكل كبير خلال ساعات الصباح الباكر، إذ تتكون الشبورة المائية علي شمال البلاد والدلتا، خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، فرص لتساقط الأمطارعلي السواحل الشمالية تمتد الي محافظات الدلتا، وأمطار متوسطة على الإسكندرية، وخفيفة على القاهرة فى بعض الأوقات.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة على أغلبا المدن المصرية، وتصل فى القاهرة 30 للعظمى و20 للصغري، ووادي النطرون 28 للعظمي و19 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 20 للصغري.

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وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 30 للعظمي و20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و20 للصغري، والسلوم 27 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 28 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 18 للصغري.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى السويس 29 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى رفح 29 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 22 للصغري، والطور 29 للعظمي و 18 للصغري.

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درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى المنصورة 30 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 29 للعظمي و 23 للصغري، وطابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 25 للعظمي و 13 للصغري.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 32 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 16 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 34 للعظمي و 16 للصغري، واسيوط 34 للعظمي و 34 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 17 للصغري.

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وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى اسوان 37 للعظمي و 21 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 18 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 36 للعظمي و 17 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة على القاهرة تصل الى 86 للعظمي و 30 للصغري، و السواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية الى دخول السحب الرعدية الممطرة أقصى سواحلنا الشمالية الغربية ون يمتد تأثيرها على السواحل الشمالية مع مرور الوقت .

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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