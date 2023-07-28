درجات الحرارة اليوم الجمعة 28-7 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، فيما تشهد طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة 38 العظمى، و26 الصغرى، والعلمين الجديدة 33 للعظمى، و24 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى، و25 للصغرى، والسلوم 32 العظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى، و24 للصغرى، والطور 38 العظمى، و27 الصغرى، وحلايب 36 العظمى، و31 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى، و26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 40 العظمى، و26 الصغرى، والأقصر 43 العظمى، و30 الصغرى، وشرم الشيخ 43 للعظمى، و30 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى، و25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 38 للعظمى، و26 الصغرى، والزقازيق 38 العظمى، و26 الصغرى، وبني سويف 40 العظمى، و26 الصغرى، وطابا 40 للعظمى، و26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في سفاجا إلى 41 العظمى، و29 الصغرى، ونخل 41 العظمى، و20 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى، و23 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى، و24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في رأس حدربة 37 العظمى، و29 الصغرى، والسويس 38 العظمى، و26 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى، و30 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى، و28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى العريش 35 العظمى، و25 الصغرى، ورأس غارب 42 العظمى، و30 الصغرى، وسيوة 38 للعظمى، و23 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى، و26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في6 أكتوبر 39 العظمى، و25 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى، و25 الصغرى، ومرسى علم 43 للعظمى، و30 الصغرى والعاصمة الإدارية 38 درجة للغظمى، و26 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 43 للعظمى، و26 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى، و27 الصغرى، ووادي النطرون 38 العظمى، و26 الصغرى، وبنها 38 العظمى، و26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طنطا 37 العظمى، و25 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى، و30 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى، و25 الصغرى، وكاترين 36 العظمى، و19 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل في رفح إلى 35 العظمى، و25 الصغرى، ودمياط 36 العظمى، و25 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى، و30 الصغرى، وأسوان 44 العظمى، و 28 الصغرى، وقنا 44 العظمى، و30 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، في التقرير، تغير حالة البحر المتوسط من معتدل، وارتفاع الموج 1.5 الى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتوضح تغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: