درجات الحرارة اليوم الجمعة 28-4 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تراجع طفيف في درجات الحرارة اليوم على بعض المدن وتسجل على القاهرة 26 للعظمى، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، و مائل للبرودة ليلا.

كما تتوقع الأرصاد، فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتساقط أمطار ضعيفة الى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد الجوية في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتبلغ في القاهرة 26 العظمى و15 الصغرى، والأقصر 36 العظمى و22 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 21 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 22 للعظمى و 15 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى و 17 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 16 للصغرى، والطور 32 العظمى و20 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 32 للعظمى و 17 للصغرى، وأسوان 37 للعظمى و 21 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 22 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 16 للصغرى.

وتتابع في العاصمة الإدارية 26 للعظمى و 15 للصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و15 الصغرى، وطابا 30 للعظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في نخل 33 العظمي و 7 الصغرى، و كاترين 25 العظمى و6 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 17 للصغرى، ومرسي مطروح 21 العظمى و15 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 35 للعظمى و 22 الصغرى، والعريش 24 العظمى و15 للصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و22 الصغرى، طنطا 26 العظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الإسماعيلية 27 العظمى و16 للصغرى، والسويس 27 للعظمى و 16 صغرى، وشلاتين 29 للعظمى و 23 صغرى، وسوهاج 34 للعظمى و 19 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سفاجا 34 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى و 16 الصغرى، والسلوم 22 العظمى و 15 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 26 العظمى و 15 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربة 26 العظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمى و 14 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في بنها 26 العظمى و 15 الصغرى، والمنصورة 25 العظمى و15 الصغرى، وبورسعيد 23 العظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 21 العظمى و15 الصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و 15 صغرى، وحلايب 27 العظمى و 22 للصغرى.

نشاط للرياح

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وحذرت من اضطراب حالة البحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الموج 2.5 إلى 3.5 واتجاه الرياح شمالي غربي، مع ذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5الى 2.25واتجاه الرياح شمالي غربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: