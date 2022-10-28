درجات الحرارة اليوم الجمعة 28-10-2022 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المدن المصرية، وتصل فى القاهرة إلى 27 للعظمى، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحارّ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن جميع المدن و الأنحاء المصرية تشهد طقسًا لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 27 للعظمى، و19 للصغرى، والعاصمة 26 للعظمى، و19 للصغرى، وأكتوبر 27 للعظمى، و18 للصغرى، وبنها 27 للعظمى، و19 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و20 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة فى دمياط إلى 26 للعظمى، و20 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى، و20 للصغرى، وكفر الشيخ 27 للعظمى، و19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 26 للعظمى، و21 للصغرى، والإسماعيلية 27 للعظمى، و20 للصغرى، والسويس 27 للعظمى، و19 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى، و19 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية إلى 26 للعظمى، و20 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى، و19 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى، و20 للصغرى، ومطروح 25 للعظمى، و17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العريش 27 للعظمى، و19 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى، و15 للصغرى، والسلوم 25 للعظمى، و18 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى، و15 للصغرى، ورفح 26 للعظمى، و19 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الطور إلى 28 للعظمى، و22 للصغرى، وكاترين 20 للعظمى، و13 للصغرى، ونخل 25 للعظمى، و13 للصغرى، وطابا 29 للعظمى، و20 للصغرى، ونويبع 30 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 30 للعظمى، و32 للصغرى، والغردقة 29 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 29 للعظمى، و22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى، و19 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى المنيا 29 للعظمى، و17 للصغرى، وأسيوط 29 للعظمى، و17 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى، و16 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة فى قنا 30 للعظمى، و17 للصغرى، والأقصر 32 للعظمى، و18 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى، و19 للصغرى، والوادي الجديد 31 للعظمى، و16 للصغرى، وأبوسمبل 31 للعظمى، و19 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية: