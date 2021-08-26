درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-8-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على تلك الأنحاء، وتسجل نسبة الرطوبة على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة رطب نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على اغلب المدن.

الطقس فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل فى القاهرة 16 عقدة، و السواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدلة الى مضطربة مع ارتفاع أمواج تصل إلى 2 و 3 أمتار، وتصل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدلة مع ارتفاع أمواج 1 إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختل فالمدن والمحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 37 للعظمي و26 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و25 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و26 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية تسجل 32 للعظمي و26 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و26 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و21 للصغري.

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم فى السويس 37 للعظمي و25 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 25 للصغري، والإسماعيلية 38 للعظمي و24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 33 للعظمي و25 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و25 للصغري، ورفح 33 للعظمي و24 للصغري، والعريش 33 للعظمي و25 للصغري.

درجات الحرارة شرم الشيخ

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى طابا تسجل 35 للعظمي و25 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و30 للصغري، والغردقة 40 للعظمي و29 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و28 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 37 للعظمي و25 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و24 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و24 للصغري، وأسيوط 38 للعظمي و23 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و24 للصغري.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى أسوان 43 للعظمي و27 للصغري، والأقصر 42 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 41 للعظمي و23 للصغري، وشلاتين 40 للعظمي و27 للصغري، وحلايب 36 للعظمي و26 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.