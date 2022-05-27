درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-5-2022 في مصر

تتوالي الارتفاعات في درجات الحرارة اليوم لتسود أجواء حارة على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت الأرصاد، أن طقس لطيف ليلا على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل درجات الحرارة فى القاهرة 35 للعظمي.

كما تتكون فرص الشبورة المائية علي الدلتا والسواحل الشرقية وتؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها من 14 إلى 16عقدة، وتعتدل عل باقي المدن.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل على القاهرة 35 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 27 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى شبين الكوم 35 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 36 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمي و19 للصغري، والسويس 34 للعظمي و20 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 29 للعظمي و19 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و19 للصغري، والطور 33 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى نخل 32 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 19 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 12 للصغري،

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و22 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 22 للصغري، والأقصر 39 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 23 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: