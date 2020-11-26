درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-11-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم لطيف نهارا على مجن القاهرة الكبري والوجه البحري مع حركة رياح معتدلة، وطقس بارد ليلا على تلك المدن بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الغربية تشهد طقس مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا، فيما يكون طقس لطسف على السواحل الشمالية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-11-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الأحمر وتصل ارتفاع الأمواج به إلى 1.5 متر و2 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 20 14 الإسكندرية 19 16 طنطا

20 13 شبين الكوم 20 14 دمنهور 19 15 بلطيم

20 14 مطروح

19 14 السلوم

18 14 سيوة 18 10 بورسعيد

20 15 دمياط

20 16 الزقازيق

21 14 الإسماعيلية

22 14 السويس 22 14 العريش 20 13 رفح 20 13 رأس سدر

21 15 نخل 20 08 نويبع 25 18 طابا 21 14 كاترين 18 08 الطور 24 15 شرم الشيخ 25 18 الغردقة

25 17 مرسي علم 25 18 الفيوم 22 12 بني سويف 22 11 المنيا 23 10 أسيوط 23 10 سوهاج 24 11 قنا 24 12 الأقصر

25 12 أسوان 25 12 أبوسمبل

26 11 الوادى الجديد

24 18 شلاتين 27 17 حلايب 25 19

مدة فصل الشتاء

يستمر فصل الشتاء 89 يوما، ويعتبر أقصر بعدة أيامٍ مقارنة بفصل الصيف، إذ يمتد الصيف إلي 93 يوماً تقريباً من كل عام، والسبب في التفاوت البسيط للأوقات التي تأخذها الفصول لتستمر دورتها على الأرض هو وجود العديد من العوامل البسيطة التي تؤثر على موقع الأرض الفلكي بالنسبة إلى الشمس، وتأثير الشمس عليها، مثل: ابتعاد المنطقة عن خطّ الاستواء في الكرة الأرضية، والتأثّر بحركات الكواكب الأخرى.