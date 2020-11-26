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درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-11-2020 في مصر

تسجل القاهرة 20 درجة للعظمي و14 درجة للصغرى
عصام عميرة 12:57 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20 12:57 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم لطيف نهارا على مجن القاهرة الكبري والوجه البحري مع حركة رياح معتدلة، وطقس بارد ليلا على تلك المدن بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الغربية تشهد طقس مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا، فيما يكون طقس لطسف على السواحل الشمالية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-11-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18 والصغرى 10.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

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وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الأحمر وتصل ارتفاع الأمواج به إلى 1.5 متر و2 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2014
الإسكندرية1916
طنطا
2013
شبين الكوم2014
دمنهور1915
بلطيم
2014
مطروح
1914
السلوم
1814
سيوة1810
بورسعيد
2015
دمياط
2016
الزقازيق
2114
الإسماعيلية
2214
السويس2214
العريش2013
رفح2013
رأس سدر
2115
نخل2008
نويبع2518
طابا2114
كاترين1808
الطور2415
شرم الشيخ2518
الغردقة
2517
مرسي علم2518
الفيوم2212
بني سويف2211
المنيا2310
أسيوط2310
سوهاج2411
قنا2412
الأقصر
2512
أسوان2512
أبوسمبل
2611
الوادى الجديد
2418
شلاتين2717
حلايب2519
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مدة فصل الشتاء

 يستمر فصل الشتاء 89 يوما، ويعتبر أقصر بعدة أيامٍ مقارنة بفصل الصيف، إذ يمتد الصيف إلي 93 يوماً تقريباً من كل عام، والسبب في التفاوت البسيط للأوقات التي تأخذها الفصول لتستمر دورتها على الأرض هو وجود العديد من العوامل البسيطة التي تؤثر على موقع الأرض الفلكي بالنسبة إلى الشمس، وتأثير الشمس عليها، مثل: ابتعاد المنطقة عن خطّ الاستواء في الكرة الأرضية، والتأثّر بحركات الكواكب الأخرى.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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