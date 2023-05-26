درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، مع نشاط الرياح محملة بالرمال والاتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 14 عقده في الاتجاه الجنوبي الشرقي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 33 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 19 للصغرى، والأقصر 42 العظمى و 27 الصغرى، والعريش 26 العظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، إلى درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 21 للصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، وأسوان 43 للعظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 21 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في المنيا 37 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 22 للصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 23 الصغرى، والطور 36 العظمى و 24 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى طنطا

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طنطا 32 العظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 22 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 23 للصغرى، وكاترين 31 العظمى و 13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في حلايب 32 العظمى و 24 الصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 25 العظمى و 18 الصغرى، مرسى علم 35 للعظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، وطابا 34 للعظمى و 20 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 16 الصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 17 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سفاجا 35 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 24 صغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 18 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 33 العظمى و20 الصغرى، ورفح 26 العظمى و 19 الصغرى، ورأس حدربة 32 العظمى و 23 للصغرى، ونخل 36 العظمى و17 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تترواح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 2 الى 2.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.75 الى 1.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

وكشفت الأرصاد، عن احتمالية سقوط امطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: