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درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 19 للعظمي و13 للصغري
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 26 مارس 21 7:00 ص, الجمعة, 26 مارس 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح الشمالية الغربية علي شمال البلاد مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس كما تتكاثر الغيوم بشكل كثيف علي السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد، وفق درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن سقوط الأمطار علي السواحل الغربية خاصة عند مدينة الإسكندرية تكون متوسطة الشدة وتكون خفيفة الي متوسطة علي باقي المدن الساحلية، كما تستمر درجات الحرارة في انخفاضها ليسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا

الطقس في القاهرة

وقالت الأرصاد إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناتصل سرعتها الى 15 عقدة.

الطقس في السواحل

ويسود السواحل الشمالية طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 18 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15  للصغري.

الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2011
الإسكندرية1913
طنطا
1913
شبين الكوم2013
دمنهور1813
بلطيم
1814
مطروح
1713
السلوم
1612
سيوة199
بورسعيد
1913
دمياط
1814
الزقازيق
2012
الإسماعيلية
2011
السويس2014
العريش1812
رفح1711
رأس سدر
2212
نخل1910
نويبع2316
طابا2213
كاترين167
الطور2514
شرم الشيخ2617
الغردقة
2516
مرسي علم2617
الفيوم2312
بني سويف2312
المنيا2313
أسيوط2313
سوهاج2414
قنا2617
الأقصر
2716
أسوان2817
أبوسمبل
2715
الوادى الجديد
2814
شلاتين2921
حلايب2923
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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