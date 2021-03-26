درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح الشمالية الغربية علي شمال البلاد مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس كما تتكاثر الغيوم بشكل كثيف علي السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد، وفق درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن سقوط الأمطار علي السواحل الغربية خاصة عند مدينة الإسكندرية تكون متوسطة الشدة وتكون خفيفة الي متوسطة علي باقي المدن الساحلية، كما تستمر درجات الحرارة في انخفاضها ليسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا

الطقس في القاهرة

وقالت الأرصاد إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناتصل سرعتها الى 15 عقدة.

الطقس في السواحل

ويسود السواحل الشمالية طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 18 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: