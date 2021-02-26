درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل واستقرار في درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتسجل في أسوان 26 للعظمي و10 للصغري كأعلى ارتفاع في درجة الحرارة اليوم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، يشهد استمرار التحسن والاستقرار في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد، مع انخفاض فرص سقوط الأمطار التي ضربت العديد من المحافظات خلال الأيام الأخيرة، مع حركة رياح معتدلة.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد اليوم، إن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وفق درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة، أن الطقس دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلا، بارد على جنوب سيناء ليلا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-2-2021.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تصل درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 أمتار، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر.

نصائح هيئة الأرصاد للطقس السيء

وقدمت هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح خلال فترة الطقس السيئ ، للتعامل خلال موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد أهمها، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم الاقتراب من أو ملامسة أعمدة الكهرباء في الشوارع.

و عدم مزاولة أي أنشطة بحرية لسوء طقس اليوم،القيادة بهدوء وترك مسافة أمان بين السيارات، والتأكد من سلامة مساحات السيارات، يفضل عدم ركن السيارات تحت الأشجار ولوحات والإعلانات أو الجلوس تحتها، وعدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 21 11 الإسكندرية 19 11 طنطا

21 11 شبين الكوم 21 11 دمنهور 20 11 بلطيم

20 12 مطروح

18 11 السلوم

19 10 سيوة 22 10 بورسعيد

20 13 دمياط

20 12 الزقازيق

21 11 الإسماعيلية

22 11 السويس 22 11 العريش 19 10 رفح 19 10 رأس سدر

22 12 نخل 20 8 نويبع 22 14 طابا 22 13 كاترين 17 5 الطور 23 13 شرم الشيخ 26 15 الغردقة

25 14 مرسي علم 24 15 الفيوم 22 9 بني سويف 22 9 المنيا 23 8 أسيوط 23 8 سوهاج 24 9 قنا 25 10 الأقصر

25 10 أسوان 26 10 أبوسمبل

25 10 الوادى الجديد

24 10 شلاتين 25 15 حلايب 24 16