لايف

درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 19 للعظمي و11 للصغري
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 26 فبراير 21 7:00 ص, الجمعة, 26 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل واستقرار في درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتسجل في أسوان 26 للعظمي و10 للصغري كأعلى ارتفاع في درجة الحرارة اليوم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، يشهد استمرار التحسن والاستقرار في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد، مع انخفاض فرص سقوط الأمطار التي ضربت العديد من المحافظات خلال الأيام الأخيرة، مع حركة رياح معتدلة.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد اليوم، إن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وفق درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة، أن الطقس دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلا، بارد على جنوب سيناء ليلا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-2-2021 فى مصر

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة  26-2-2021.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تصل درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 10  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

اقرأ أيضا  مطالب بإيفاد طائرة استطلاع للبحث عن شهداء لنش بورسعيد الغارق

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 أمتار، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر.

نصائح هيئة الأرصاد للطقس السيء

وقدمت هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح خلال فترة الطقس السيئ ، للتعامل خلال موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد أهمها، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم الاقتراب من أو ملامسة أعمدة الكهرباء في الشوارع.

و عدم مزاولة أي أنشطة بحرية لسوء طقس اليوم،القيادة بهدوء وترك مسافة أمان بين السيارات، والتأكد من سلامة مساحات السيارات، يفضل عدم ركن السيارات تحت الأشجار ولوحات والإعلانات أو الجلوس تحتها، وعدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2111
الإسكندرية1911
طنطا
2111
شبين الكوم2111
دمنهور2011
بلطيم
2012
مطروح
1811
السلوم
1910
سيوة2210
بورسعيد
2013
دمياط
2012
الزقازيق
2111
الإسماعيلية
2211
السويس2211
العريش1910
رفح1910
رأس سدر
2212
نخل208
نويبع2214
طابا2213
كاترين175
الطور2313
شرم الشيخ2615
الغردقة
2514
مرسي علم2415
الفيوم229
بني سويف229
المنيا238
أسيوط238
سوهاج249
قنا2510
الأقصر
2510
أسوان2610
أبوسمبل
2510
الوادى الجديد
2410
شلاتين2515
حلايب2416
اقرأ أيضا  الأرصاد: فرص سقوط الأمطار على القاهرة مستمرة حتى آخر اليوم
درجات الحرارة اليوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 في مصر.. أمطار خفيفة على القاهرة

دعاء محمود 1:48 ص, الجمعة, 26 فبراير 21

«الصحة»: تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 46 حالة

المال - خاص 12:21 ص, الجمعة, 26 فبراير 21

السيسي يتابع خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية

مصطفى الجُدي 10:51 م, الخميس, 25 فبراير 21

الجيزة: غلق الطريق الدائري الأوسطي من 6 أكتوبر باتجاه البدرشين والقاهرة والعين السخنة 25 يوما

مصطفى الجُدي 10:16 م, الخميس, 25 فبراير 21

التعليم: يمكن لطلاب الثانوية استخدام تقسيم الشاشة للاطلاع على «pdf» أو اصطحاب الكتب أثناء الامتحان

جهاد سالم 9:38 م, الخميس, 25 فبراير 21

وزير الري يستقبل وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بجنوب السودان

مدحت إسماعيل 6:51 م, الخميس, 25 فبراير 21