درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن المصرية، لتشهد مدن القاهرة طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن جنوب سيناء تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا، وحار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على جميع المدن.

وذكرت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط حركة الرياح اليوم على أقصي غرب البلاد، وتسجل سرعتها في القاهرة 10 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 12 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع محطات الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة في القاهرة 26 للعظمي و17 للصغري، ودمنهور 26 للعظمي و16 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و15 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة في الإسكندرية 25 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 26 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 25 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم على بورسعيد 24 للعظمي و 16 للصغري، والزقازيق 25 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 26 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة في السويس 26 للعظمي و 13 للصغري، والإسماعيلية 26 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 15 للصغري.

ورفح 24 للعظمي و 15 للصغري، ورأس سدر 25 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 22 للعظمي و 9 للصغري.

وتتوقع درجة الحرارة على شرم الشيخ 28 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 24 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في اسوان 31 للعظمي و 13 للصغري، والاقصر 30 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 30 للعظمي و 11 للصغري، وشلاتين 27 للعظمي و 17 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

كما تصل الرطوبة في شمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ارتفاع درجات الحرارة

ووجهت هيئة الأرصاد عدة نصائح خلال تلك الفترة من الطقس، أهمها عدم الأنخداع بإرتفاع درجات الحرارة فالفترة القادمة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الأصابة بنزلات البرد.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: