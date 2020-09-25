درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في المحافظات المصرية، وتسجل القاهرة 33 درجة للعظمي، فيما تسجل أسوان 39 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس على السواحل الشمالية

كما يسود طقس السواحل الشمالية فمعتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة علي بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23، والمحسوسة 34 للعظمى، و 25 صغرى.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى محافظة الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 30 للعظمى، و 26 للصغرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 38 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 39 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 32 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 20، والمحسوسة 34 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في صعيد مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 37 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 28 صغري.

الرطوبة النسبية اليوم فى القاهرة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 33 23 الإسكندرية 29 24 طنطا

33 23 شبين الكوم 34 23 دمنهور 32 24 بلطيم

29 24 مطروح

29 24 السلوم

28 22 سيوة 33 20 بورسعيد

30 25 دمياط

30 23 الزقازيق

33 23 الإسماعيلية

34 23 السويس 33 23 العريش 31 24 رفح 31 24 رأس سدر

33 26 نخل 32 20 نويبع 35 27 طابا 33 26 كاترين 30 21 الطور 34 27 شرم الشيخ 36 30 الغردقة

37 28 مرسي علم 37 28 الفيوم 34 24 بني سويف 34 24 المنيا 35 24 أسيوط 35 24 سوهاج 37 24 قنا 37 26 الأقصر

38 27 أسوان 39 29 أبوسمبل

39 28 الوادى الجديد

39 26 شلاتين 38 26 حلايب 34 27

بداية فصل الخريف

قد بدأ فصل الخريف بلمساته الجمالية، حيث تتساقط أوراق الأشجار الصفراء والحمراء، بعد أن كانت يانعة خضراء، وهو فصل متميز بروعة ألوانه ومنظر السماء المدهشة، وتقلباته الجوية المختلفة (سحب، أمطار، رمال مثارة، ضباب).