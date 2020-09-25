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درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020 فى مصر

بدأ فصل الخريف بلمساته الجمالية
عصام عميرة 10:00 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20 10:00 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في المحافظات المصرية، وتسجل القاهرة 33 درجة للعظمي، فيما تسجل أسوان 39 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس على السواحل الشمالية

كما يسود طقس السواحل الشمالية فمعتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة علي بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23، والمحسوسة 34 للعظمى، و 25 صغرى.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى محافظة الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 30 للعظمى، و 26 للصغرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 38 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 39 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 32 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 20، والمحسوسة 34 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في صعيد مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 29 صغري.

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وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 37 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 28 صغري.

الرطوبة النسبية اليوم فى القاهرة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3323
الإسكندرية2924
طنطا
3323
شبين الكوم3423
دمنهور3224
بلطيم
2924
مطروح
2924
السلوم
2822
سيوة3320
بورسعيد
3025
دمياط
3023
الزقازيق
3323
الإسماعيلية
3423
السويس3323
العريش3124
رفح3124
رأس سدر
3326
نخل3220
نويبع3527
طابا3326
كاترين3021
الطور3427
شرم الشيخ3630
الغردقة
3728
مرسي علم3728
الفيوم3424
بني سويف3424
المنيا3524
أسيوط3524
سوهاج3724
قنا3726
الأقصر
3827
أسوان3929
أبوسمبل
3928
الوادى الجديد
3926
شلاتين3826
حلايب3427
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بداية فصل الخريف

قد بدأ فصل الخريف بلمساته الجمالية، حيث تتساقط أوراق الأشجار الصفراء والحمراء، بعد أن كانت يانعة خضراء، وهو فصل متميز بروعة ألوانه ومنظر السماء المدهشة، وتقلباته الجوية المختلفة (سحب، أمطار، رمال مثارة،  ضباب).

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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