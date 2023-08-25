درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والقاهرة 33 للعظمى.

وتتوقع هيئة الأرصاد طقس معتدل الحرارة ليلاً رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 22 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في المنيا 37 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى المنيا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الطور 35 العظمى و 27 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و23 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 29 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 33 العظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 27 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في ، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 صغرى، ، وأبو سمبل 44 العظمى و 30 الصغرى. وطابا 37 للعظمى و 25 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 24 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 32 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى و30 الصغرى، 6أكتوبر 34 العظمى و23 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السلوم 32 العظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 39 الصغرى، وراس غارب 38 العظمى 27 الصغرى.

وتصل في سوهاج 40 للعظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتضطرب حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على محافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

كما تتعرض بعض المدن الى سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين).

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: