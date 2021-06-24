درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا كاملا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي مختلف المحافظات المصرية وتسجل في القاهرة ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري، ومطروح ٣٠ للعظمي و ٢١ للصغري.

الطقس في القاهرة

وقالت الأرصاد، أن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحرى، شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس اليوم في السواحل

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتشهد جنوب سيناء طقس شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22.

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة في سيوة

كما تبلغ درجة الحرارة في دمنهور، فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان

وتسجل درجات الحرارة الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد، تصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

وتعرض درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات والمدن المصرية اليوم: