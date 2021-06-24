لايف

درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة ٣٦ للعظمى و٢٤ للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الجمعة, 25 يونيو 21 12:00 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا كاملا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي مختلف المحافظات المصرية وتسجل في القاهرة ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري، ومطروح ٣٠ للعظمي و ٢١ للصغري.

الطقس في القاهرة

وقالت الأرصاد، أن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحرى، شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس اليوم في السواحل

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتشهد جنوب سيناء طقس شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

اقرأ أيضا  سقوط عصابة تدعي قدرتها على اكتشاف الأماكن الأثرية في القاهرة

درجات الحرارة

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22.

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة في سيوة

كما تبلغ درجة الحرارة في دمنهور، فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان

وتسجل درجات الحرارة الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

اقرأ أيضا  النائب العام يسترد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى باريس

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد، تصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

اقرأ أيضا  استمرار الطقس الحار.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد والقاهرة تسجل 35 للعظمي

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

وتعرض درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات والمدن المصرية اليوم:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر .. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

دعاء محمود 12:14 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

بمناسبة ثورة 30 يونيو.. الداخلية تستعد لإطلاق المرحلة الـ18 من «كلنا واحد»

أماني عوض 4:57 م, الخميس, 24 يونيو 21

المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض: موجة كورونا الثالثة “قاسية للغاية”.. القارة لا تنتصر

المال - خاص 4:42 م, الخميس, 24 يونيو 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. شديد الحرارة ونشاط في حركة الرياح

دعاء محمود 4:33 م, الخميس, 24 يونيو 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 24-6-2021 في مصر

عصام عميرة 1:28 ص, الخميس, 24 يونيو 21

الصحة : تسجيل 466 حالة إيجابية جديدة بكورونا .. و 32 حالة وفاة

المال - خاص 1:04 ص, الخميس, 24 يونيو 21