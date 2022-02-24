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درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-2-2022 في مصر

تبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية 18 للعظمي
عصام عميرة 12:14 ص, الجمعة, 25 فبراير 22 12:14 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

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كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الجمعة المتوقعة على ما يقرب من 38 مدينة ومحافظة، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة المدن.

وذكرت الأرصاد أن هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد الى خفيفة على القاهرة الكبري.

نشاط لحركة الرياح اليوم

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وتتوقع الأ{صاد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسرعة رياح من 50 إلى 60 كيلو مترا فى الساعة، مع ارتفاع امواج من 3 إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى هذا التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن، وتصل على القاهرة 18 للعظمي و 11 للصغري، ووادي النطرون 18 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 18 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 17 للعظمي و 10 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 18 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 18 للعظمي و 11 للصغري، والزقازيق 18 للعظمي و 11 للصغري، وسيوة 17 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة على السويس 18 للعظمي و 12 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 11 للصغري، والاسماعيلية 17 للعظمي و 12 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 10 للصغري.

وتسجل فى شرم الشيخ 24 للعظمي 14 للصغري، والغردقة 23 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 24 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 19 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 19 للعظمي و 9 للصغري، وسوهاج 21 للعظمي و 8 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة اليوم على اسوان 23 للعظمي و 13 للصغري، وادفو 23 للعظمي و 12 للصغري، والوداي الجديد 24 للعظمي و 8 للصغري، وشلاتين 23 للعظمي و 12 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر الأحمر تترواح من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج من 2 إلى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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