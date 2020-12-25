درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-12-2020 في مصر

تستعرض بوابة “المال” درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المدن المصرية، وتسجل القاهرة للعظمي 20 درجة و الصغري 12 درجة، وتسجل في أسوان 26 درجة للعظمي و 12 للصغري.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة والوجه البحرى تشهد اليوم، طقسًا معتدلًا نهارًا، شبورة مائية صباحًا، باردًا ليلًا، مع حركة رياح معتدلة، والأمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الارض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع تعرض مدن السواحل الشمالية الى امطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 40 %.

الطقس في السواحل الشمالية

وذكرت الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية معتدلًا نهارًا، شبورة مائية صباحًا، باردًا ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى على سطح الأرض وامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

أما طقس شمال الصعيد فمعتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 24-12-2020.

درجات الحرارة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14.

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15، وعلى دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وكشفت هيئة الأرصاد عن نسبة الرطوبة اليوم علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وتسجل 85% للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

وأضافت الهيئة أن شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة بها إلى 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط مضرب غربا طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 2 الى 3 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر معتدلة الى مضطرب وتصل ارتفاع الامواج به الى 2 متر و 2.5 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

هيئة الأرصاد الجوية

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تعد مسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهي مرتبطة بالموانئ الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل .

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن