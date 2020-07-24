درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-7-2020 في مصر

تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويظل الطقس معتدلا على السواحل الشمالية كما هو مبين فى خريطة الحرارات (1) وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. صورة رقم 1

حركة الرياح

كما تنشط حركة الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما هو موضح فى خريطة الرياح رقم (٢). صورة رقم 2

وتوقت هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار رطب نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، حيث تشير خرائط الطقس إلي استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بارتفاع نسبة الرطوبة لتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون سمة هذه الفترة.

اضطراب في الملاحة علي خليج السويس

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

أما طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-7-2020.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

كما ترتفع درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 34 والصغرى 21 .

درجات الحرارة

وتسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 36 24 الاسكندرية 32 25 طنطا

35 24 شبين الكوم 36 24 دمنهور 34 24 بلطيم

33 25 مطروح

29 21 السلوم

31 20 سيوة 34 21 بورسعيد

31 23 دمياط

31 23 الزقازيق

36 24 الإسماعيلية

37 21 السويس 36 22 العريش 33 23 رفح 32 23 رأس سدر

38 24 نخل 38 20 نويبع 37 29 طابا 38 28 كاترين 37 22 الطور 35 26 شرم الشيخ 41 30 الغردقة

37 29 مرسي علم 37 30 الفيوم 38 24 بني سويف 38 23 المنيا 39 22 أسيوط 40 24 سوهاج 39 25 قنا 40 27 الأقصر

41 28 أسوان 41 29 أبوسمبل

40 27 الوادى الجديد

40 25 شلاتين 40 29 حلايب 37 30

الطقس فى مصر

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض، وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

المناخ فى مصر

ويعد المناخ في مصر صحراوي(مداري جاف)، وهو مناخ حارّ في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، مع حركة رياح سائدة قادمة من جهة البحر الأبيض المتوسط تهب باستمرار فوق الساحل الشمالي دون أي إعاقة من سلسلة جبال، الامر الذي يجعل من درجات الحرارة معتدلة على مدار السنة.