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درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-7-2020 في مصر

تسجل القاهرة درجة حرارة تصل إلى 36 للعظمي والصغرى 24
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 24 يوليو 20 7:00 ص, الجمعة, 24 يوليو 20

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تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويظل الطقس معتدلا على السواحل الشمالية كما هو مبين فى خريطة الحرارات (1) وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

صورة رقم 1

حركة الرياح

كما تنشط حركة الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما هو موضح فى خريطة الرياح رقم (٢).

صورة رقم 2

وتوقت هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار رطب نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، حيث تشير خرائط الطقس إلي استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بارتفاع نسبة الرطوبة لتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون سمة هذه الفترة.

اضطراب في الملاحة علي خليج السويس

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

أما طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-7-2020.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

كما ترتفع درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 34 والصغرى 21 .

درجات الحرارة

وتسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3624
الاسكندرية3225
طنطا
3524
شبين الكوم3624
دمنهور3424
بلطيم
3325
مطروح
2921
السلوم
3120
سيوة3421
بورسعيد
3123
دمياط
3123
الزقازيق
3624
الإسماعيلية
3721
السويس3622
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3824
نخل3820
نويبع3729
طابا3828
كاترين3722
الطور3526
شرم الشيخ4130
الغردقة
3729
مرسي علم3730
الفيوم3824
بني سويف3823
المنيا3922
أسيوط4024
سوهاج3925
قنا4027
الأقصر
4128
أسوان4129
أبوسمبل
4027
الوادى الجديد
4025
شلاتين4029
حلايب3730

الطقس فى مصر

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض، وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

المناخ فى مصر

ويعد المناخ في مصر صحراوي(مداري جاف)، وهو مناخ حارّ في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، مع حركة رياح سائدة قادمة من جهة البحر الأبيض المتوسط تهب باستمرار فوق الساحل الشمالي دون أي إعاقة من سلسلة جبال، الامر الذي يجعل من درجات الحرارة معتدلة على مدار السنة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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