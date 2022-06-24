درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-6-2022 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة اليوم على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 و 3 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على كافة الانحاء، مع نشاط لحركة الرياح بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة تسجل 75 للعظمي و 25 للصغري، والوجه البحري 75 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 45 للصغري، وجنوب سيناء 50 للعظمي و 25 للصغري، وشمال الصعيد 45 للعظمي و 20 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 37 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 38 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 23 للصغري، و المنصورة 37 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الرارة على الاسكندرية 32 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 37 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 21 لصغري، بورسعيد 33 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 37 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري، ووادي النطرون 37 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 23 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى دمنهور 37 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 38 للعظمي و 21 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة

وتسجل درجة الحرارة على مدن الصعيد فى بني سويف 37 للعظمي و 24 للصغري، و المنيا 38 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و25 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 24 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، وأسوان 41 للعظمي و 26 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: