درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-3-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف الأنحاء، لتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا، و طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الغربية وحار على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 28 العظمى و15 الصغرى، وقنا 32 العظمى و16 الصغرى، وأبو رماد 25 العظمى و16 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 22 للعظمى و 15 الصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 17 الصغرى، والفيوم 31 للعظمى و 14 للصغرى، والعريش 30 العظمى و15 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 28 للعظمى و 16 الصغرى، وسيوة 29 للعظمى و 16 صغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 13 الصغرى، والأقصر 32 العظمى و 17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 الصغرى، والزقازيق 29 العظمى و 16 الصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و 15 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في المنصورة 28 العظمى و16 الصغرى ، وأبو سمبل 34 للعظمى و 14 الصغرى، ورأس غارب 27 للعظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن الغردقة 28 للعظمى و 15 للصغرى، ومحافظة أسيوط 31 العظمى و12 الصغرى، ونخل 29 العظمى و 7 للصغرى، و شرم الشيخ 29 للعظمى و 17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في السويس 29 العظمى و 13 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 29 العظمى و 14 للصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و15 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم دمياط 28 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى و 16 للصغرى، و6 أكتوبر 29 للعظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنيا 30 للعظمى و 10 للصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و 17 صغرى، ورفح 29 العظمى و 14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الطور 26 العظمى و 13 الصغرى، و العلمين الجديدة 21 للعظمى و 14 للصغرى، والسلوم 25 للعظمى و 13 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة في الوادي الجديد 35 للعظمى و 16 الصغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 13 للصغرى، وحلايب 28 العظمى و 16 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في بني سويف 30 العظمى و 13 للصغرى، وطابا 25 للعظمى و 14 الصغرى، وادي النطرون 29 العظمى و14 الصغرى، ورأس حدربه 27 العظمى و 17 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة في المحافظات والمدن: