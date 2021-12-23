درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-12-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن والمحافظات، وتسجل في القاهرة الكبري 19 للعظمي، ليسود طقس معتدل نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الأرصاد، أن هناك سحبا منخفضة ومتوسطة بشكل ممطر على مناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفق الطقس فى مصر اليوم، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن.

وتابعت أن مدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد يسودها طقس معتدل نهارا، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تشهد سيناء حالة من الصقيع ليلاً.

كما تتعرض الطرق الرئيسية الى شبورة مائية في الصباح الباكر تمتد على مدن القاهرة والوجة البحري ومدن القناه.

وذكرت أن هناك حركة نشاط للرياح اليوم على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتعتدل على باقي المدن وتسجل في القاهرة 8 عقدة، والصعيد 13 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتسجل في القاهرة 19 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 19 للعظمي و 10 للصغري، والزقازيق 18 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم على الإسكندرية 19 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 19 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة في السويس

وتبلغ درجة الحرارة اليوم الجمعة في السويس 20 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 17 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 17 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 17 للعظمي و 12 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في نخل 17 للعظمي و 7 للصغري، ونويبع 19 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 19 للعظمي و 11 للصغري، والطور 19 للعظمي و 13 للصغري.

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 19 للعظمي و 11 للصغري، ودمياط 19 للعظمي و 11 للصغري، وسيوة 16 للعظمي و 5 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ 23 للعظمي و 15 للصغري، طابا 18 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 11 للعظمي و 1 للصغري.

والغردقة 23 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 19 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة على مدن الصعيد

وتسجل درجة الحرارة على مدن الصعيد، في بني سويف 19 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 9 للصغري، سوهاج 21 للعظمي و 9 للصغري، وقنا 22 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 9 للصغري،

كما تصل في أسوان 23 للعظمي و9 للصغري، وادفو 23 للعظمي و 9 للصغري، الوادي الجديد 20 للعظمي و 9 للصغري، وشلاتين 26 للعظمي و 15 للصغري، وحلايب 24 للعظمي و 16 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: